Galatasaray Kasımpaşa maçında akılalmaz olaylar oluyor. 10 dakikada kırmızı kart çıktı penaltı kaçtı Galatasaray 2 gol attı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta inanılmaz olaylar oluyor.

79. dakikada Zaha'nın yerde kalması sonrası Winck kırmızı kart görürken hakem penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada topun başına geçen Icardi penaltıdan faydalanamadı.

Bu olaydan tam iki dakika sonra 83'te Ziyech'in ortasında vurduğu kafa ile fileleri havalandıran Icardi durumu 3-3'e getirdi.

90. dakikada ise Köhn'ün ortasında ceza sahasında Icardi topu Vinicius'a verdi. Kaleciyi avlamayı başaran Vinicius durumu 4-3'e getirdi.