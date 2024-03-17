Galatasaray Kasımpaşa maçında akılalmaz olaylar oluyor. 10 dakikada kırmızı kart çıktı penaltı kaçtı Galatasaray 2 gol attı

Selahattin Ekrekli
Galatasaray Kasımpaşa maçında akılalmaz olaylar oluyor. 10 dakikada kırmızı kart çıktı penaltı kaçtı Galatasaray 2 gol attı
Kasımpaşa-Galatasaray maçında kaos yaşanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta inanılmaz olaylar oluyor.

79. dakikada Zaha'nın yerde kalması sonrası Winck kırmızı kart görürken hakem penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada topun başına geçen Icardi penaltıdan faydalanamadı.

Bu olaydan tam iki dakika sonra 83'te Ziyech'in ortasında vurduğu kafa ile fileleri havalandıran Icardi durumu 3-3'e getirdi.

90. dakikada ise Köhn'ün ortasında ceza sahasında Icardi topu Vinicius'a verdi. Kaleciyi avlamayı başaran Vinicius durumu 4-3'e getirdi.

İlgili Haberler
Volkan Demirel havalara uçtu Samsun şaştı kaldı. Volkan Aliakar yazdı
Son Haberler
28 milyon liralık kaçak tütün yakalandı Yerel Haberler
28 milyon liralık kaçak tütün yakalandı
Bahçeli'nin yeni yönetimi belli oldu! MHP kurultayında MYK listesinde çizik yiyen isimler kimler. İşte listeye giren 43 yeni isim Gündem
Bahçeli'nin yeni yönetimi belli oldu! MHP kurultayında MYK listesinde çizik yiyen isimler kimler. İşte listeye giren 43 yeni isim
Volkan Demirel havalara uçtu Samsun şaştı kaldı. Volkan Aliakar yazdı Spor
Volkan Demirel havalara uçtu Samsun şaştı kaldı. Volkan Aliakar yazdı
Ordu’nun en çok göç verdiği şehirler belli oldu Yerel Haberler
Ordu’nun en çok göç verdiği şehirler belli oldu
Galatasaray ölüp ölüp dirildiği maçı nasıl kazandı? Hakem kararları damga vurdu. Sedat Kaya yazdı Spor
Galatasaray ölüp ölüp dirildiği maçı nasıl kazandı? Hakem kararları damga vurdu. Sedat Kaya yazdı
Ümit Özdağ’dan Bahçeli’ye sert tepki: Kurtarıcı lider Atatürk’tür. Erdoğan Türkiye’yi neden kurtaracak? Gündem
Ümit Özdağ’dan Bahçeli’ye sert tepki: Kurtarıcı lider Atatürk’tür. Erdoğan Türkiye’yi neden kurtaracak?