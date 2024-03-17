Ahmet Çakar’dan korkunç Galatasaray iddiası

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Ahmet Çakar’dan korkunç Galatasaray iddiası
BTV YouTube kanalında Ahmet Çakar, Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirirken gündem yaratan sözler söyledi.

Ahmet Çakar'ın Galatasaray’ın dışardan bir güçle kazandığını açıkladı.

İşte Çakar’ın sözleri:

Maçın son 10 dakikasına girildiğinde skor 3-2 lehineyken Galatasaray gerideydi. Okan Buruk, ellerini başının arasına alıp durumu düşündü. Bu anları izleyen Fenerbahçe taraftarları 'Galatasaray puan kaybedecek' diye düşündüler, ancak öyle olmadı. Galatasaray, bir üst gücün yardımıyla galibiyeti elde etti.

FORMDA DEĞİLLER

Penaltıyı kaçıran ve kendi kalesine gol atan oyuncu, ardından iki gol atarak durumu değiştirdi. Bu sadece şans değil, Galatasaray'ın kazanma ruhunu yansıtıyor. Takım, bu sezon Hatayspor'a yenilgiyle en kötü performansını sergiledi. Muslera ve Icardi de formda değillerdi.

ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ ATMIŞ OLABİLİR

Büyük takımların yedek forvetleri her zaman kritik öneme sahiptir. Fenerbahçe'de Semih Şentürk, Galatasaray'da Mitroglou ve şimdi Vinicius, belki de şampiyonluğu belirleyecek golü attı.

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