Volkan Demirel havalara uçtu Samsun şaştı kaldı. Volkan Aliakar yazdı

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Volkan Demirel havalara uçtu Samsun şaştı kaldı. Volkan Aliakar yazdı
Hatayspor'un, Samsunspor'u, Mersin Stadı'nda 3-0 yendiği maçı Volkan Aliakar değerlendirdi.

Hem Hatayspor hem de Samsunspor can derdinde. Süper Lig'e tutunmak için hep puan onlar için altın değerinde.

Başlama düdüğü çaldı, Hatayspor öne geçti!

Samsunpor'un bir anlık dalgınlığından faydalanan Standberg 3. dakikada büyük hatayı affetmedi. Aslında pozisyonda ofsayt tespit edilmişti. VAR incelemesinin ardından gol geçerli oldu.

Hatay golü bulduktan sonra oyun üstünlüğü tamamen Samsunspor'a geçti.

Karadeniz ekibi baskılı gözükürken, net pozisyon üretemedi. Kalesini iyi savundu Hataysporlu futbolcular.

26. dakikada Satka sakatlanınca Samsunspor erken bir değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Uzun süre orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta iki takım adına da "Ah bu da kaçar mı?" diyebileceğimiz bir an olmadı.

Hatayspor golleri son saniyelere saklamıştı.

Maçın büyük bir bölmünü tek gollü üstünlükle geçiren Volkan Demirel'in ekibi; 90. dakikada Dele-Bashiru ve 90+2'de Rivas skoru 3-0'a getirip kendi adlarına sezonun en farklı alibiyetini aldılar.

5 maç sonra kazanan Hatayspor, puanını 33'e çıkarıp ligde kalma umutlarını kalan haftalara taşıdı.

Samsunspor'un deplasman kabusu devam ediyor.

Son dış saha galibiyetini 2 Aralık 2023'te alan Karadeniz ekibi o tarihten bu yana oynadığı 6 maçta 3 mağlubiyet 3 beraberlik elde edebilmişti. Bugün de sahadan eli boş ayrıldılar.

Rakibine oranla biraz daha rahat bir konumda olan Samsunspor 36 puanda kaldı.

Volkan Demirel, 2 gün önce Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından fahri hemşeri ilan edilmişti. Bugünkü galibiyet onun adına da büyük moral oldu.

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