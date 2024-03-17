Kasımpaşa: 3 Galatasaray: 4

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Kasımpaşa: 3 Galatasaray: 4
Galatasaray nefes kesen maçta Kasımpaşa'yı 4-3 yendi, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bıraktı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı.

Galatasaray, Kasımpaşa’nın ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda mücadele etti.

Zorlu geçen maçta Galatasaray, Kasımpaşa’yı 4-3’lük skorla mağlup etti.

Galatasaray, Dries Mertens’in 27. dakikada attığı golle öne geçerken, Kasımpaşa 34. dakikada Mauro Icardi’nin kendi kalesine attığı golle durumu eşitledi.

İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda, 48. dakikada Icardi sahneye çıkarak Galatasaray’ı tekrar öne geçirdi.

Ancak Kasımpaşa, 57. dakikada Aytaç Kara’nın golüyle yeniden eşitliği sağladı.

77. dakikada Nuno Da Costa’nın golüyle Kasımpaşa öne geçse de, Icardi 83. dakikada durumu 3-3’e getirdi.

Maçın son anlarında Vinicius, 90. dakikada attığı golle Galatasaray’a galibiyeti getirdi.

Kasımpaşa’dan Claudio Winck, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray’dan Icardi, 81. dakikada penaltıyı kaçırsa da, takımının galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

Bu sonuçla Galatasaray, liderliğini sürdürerek Fenerbahçe’nin 5 puan önünde yer aldı. Kasımpaşa ise puanını 44’e yükseltti.

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