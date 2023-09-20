Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı

Mirza Şeker- YENİÇAĞ

MAÇIN İLK 11'İ;

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Gonçalves, Achouri, Elyounoussi, Larsson.

MÜCADELE BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi'nde A grubu ilk maçı olan Galatasaray- Kopenhag mücadelesi başladı.

ICARDİ OFSAYTA TAKILDI

4. dakikada sol kanatta Kerem'in ara pasında Icardi savunma arkasına sarktı.

Topu kontrol eden Arjantinli'ye savunma müdehale etti. Ardından bayrak kalktı ve ofsayt kararı verildi.

ICARDİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

7. dakikada Icardi savunmanın arkasına atılan topu kontrol etti. Icardi karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapsa da kaleci Grabara topu kornere çeldi.

KEREM'İN ŞUTU AUT

9. dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanattan yayın önündeki Mertens'e topu aktardı.

Mertens tek vuruşla topu tekrar Kerem'e bıraktı. Kerem'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

ZIYECH'İN VURUŞU KALECİDE KALDI

14. dakikada Hakim Ziyech'in ceza sahası dışından attığı şut yerden sert gitti ve kaleci Grabara topu rahatça kontrol etti.

KEREM DİREKTEN DÖNDÜ

23. dakikada topu ceza sahası sağ çaprazında önüne alan Icardi Kerem'e bıraktı. Kerem'in şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

MAÇTA İLK GOL GELDİ

35. dakikada Muslera'nın uzaklaştırdığı top Galatasaray'ın yarı sahasında Diogo'da kaldı. Diogo'nun sol kanattan içeri çevirdiği topu Mohamed Elyounoussi'nin önünde kaldı. Elyounoussi de topu ağlara gönderdi.

ZIYECH YERDE KALDI

42. dakikada Ziyech, Meling'le orta sahada hava topuna çıktı ve yerde kaldı.

Yüzünü tutan yıldız oyuncunun durumunun ardından sağlık ekipleri oyun alanına girdi.

İlk yarı Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarı başladı.