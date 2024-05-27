Galatasaray kupaları aynı anda kaldırdı. Tribünler alev aldı

Bir sezon boyunca kıran kırana geçen şampiyonluk yarışında düğüm son haftada çözüldü.
Deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puana ulaşan Galatasaray Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 24. şampiyonluğunu ilan etti.
Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından başlayan kutlamalar RAMS Park'taki seremoni ile doruk noktasına ulaştı.
Konserler ve gösterilerin ardından sahaya çıkan futbolcular önce TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den madalyalarını aldı.
Daha sonra bütün Galatasaray yönetimi, teknik heyet ve futbolcular kupaların yanında toplandı.
Galatasaray'ın kaptanları Mauro Icardi Süper Kupa'yı kaldırırken Muslera ise Süper Lig kupasını kaldırdı.
1 sezondur beklenen bu anın yaşanması ile tribünler adeta alev aldı.
İlgili Haberler