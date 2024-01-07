Galatasaray maçı sonrası Konyaspor'da hakem tepkisi. Hakan Keleş 'galip gelemeyeceğimizi anladık' dedi

Kaynak: AA
Galatasaray maçı sonrası Konyaspor'da hakem tepkisi. Hakan Keleş 'galip gelemeyeceğimizi anladık' dedi
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ilk gol öncesi dördüncü hakem ile diyaloglarını açıkladı.

Galatasaray'a deplasmanda mağlup olan Konyaspor'da, hakem kararlarına tepki var.
Teknik direktör Hakan Keleş, yedikleri ilk gol öncesi faul olduğunu savundu ve dördüncü hakemle yaşadıkları diyaloğu anlattı.
Hakan Keleş, "İlk golden önceki pozisyona itiraz ettim. Dördüncü hakem Muhammet Ali Meteoğlu 'faul' dedi. Orta hakem Ali Şansalan vermedi. Zaman zaman anlıyorsunuz, hakemin verdiği faullerle burada galip gelemeyeceğinizi..." ifadesini kullandı.
Genç teknik adam şöyle devam etti: "Zor bir fikstürümüz var. Transfere kadar alacağımız puanlar avantajımız olacaktı. Ama şimdi Fenerbahçe maçına hazırlanacağız."

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