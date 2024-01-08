Muslera'nın yerine gelecek. Galatasaray'ın yeni kalecisini İtalyanlar duyurdu

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Muslera'nın yerine gelecek. Galatasaray'ın yeni kalecisini İtalyanlar duyurdu
Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Muslera'nın yerini alacak yeni kalecisini İtalya'dan bulduğu ileri sürüldü.

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

37 yaşındaki kalecinin bir yıl daha ülkesi Uruguay'da oynayıp, sonra da jübilesini yapmak istediği ileri sürülmüştü.

Sarı kırmızılı yönetimin yeni kaleci için şimdiden harekete geçtiği iddia edildi.

İtalya basınından Tutto Atalanta, Galatasaray'ın Atalanta'nın kalecisi Juan Musso'yu transfer etmek istediğini yazdı.

Haberde 29 yaşındaki Arjantinli kaleciyi kulübünün satmak istediği, Galatasaray'ın ise öncelikle kiralamak hedefinde olduğu belirtildi.

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2021 yılından beri Atalanta'da oynayan Musso, Arjantin Milli Takım'nda da 2 kez yer aldı.

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