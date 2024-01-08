Mertens oğlu Ciro'yu yanına Türkçe çağırdı. Bir izleyen bir daha izledi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında evinde Konyaspor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-0 kazanarak zirve yarışında hata yapmadı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 63. ve 90+3'te Abdülkerim Bardakcı, 90. dakikada ise Wilfried Zaha attı.
Karşılaşmada 71 dakikada forma giyen Dries Mertens'in oğlu Ciro ile yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
''HAYDİ CIRO''
Belçikalı yıldız, oğlu Ciro'ya Türkçe seslenerek, 'Haydi Ciro' dedi.
O gülümseten anlar, sosyal medyada binlerce görüntülenme ve beğeni aldı.
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