Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba'dan Zaha sitemi!

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Eser Kuşata
Galatasaray'ın eski yıldızı Drogba'dan Zaha sitemi!
Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Didier Drogba, Wilfried Zaha'nın milli takım kadrosuna alınmamasına dair açıklama yaptı.

Galatasaray’ın Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha, Afrika Kupası’nda ülkesi için oynayamayacağı için hayal kırıklığına uğradı.

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''SEÇİMDE DUYGUSAL OLMAMALIYIZ''

Bu konuda eski takım arkadaşı Didier Drogba da Zaha’ya destek verdi. Drogba, ‘Zaha, milli takıma katılmayı hak ediyor. Onun gibi bir oyuncuya sahip olmak büyük bir şans. Oyuncu seçiminde duygusal olmamalıyız.’ diye konuştu.

''PEK KİŞİ BİR ŞEY ANLAMADI''

Fildişi Sahili’nin eski futbolcularından Aime Monoko da Zaha’nın durumuna tepki gösterdi.

Monoko, ‘Zaha, Premier Lig’de harika işler yaptı ve Galatasaray’a gelerek ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Onun yeteneği ortada ama milli takıma davet edilmedi. Pek çok kişi bu milli takım seçimlerinden bir şey anlamadı.' dedi.

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