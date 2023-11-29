Galatasaray Manchester United maçının ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bu akşam İngiltere'nin Manchester United takımı ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele EXXEN platformu üzerinden yayınlanacak.

Maçın hakemi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez.

A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi.

Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek.

Galatasaray'da savunmanın önemli oyuncularından Davinson Sanchez, sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek.

İngiliz temsilcisinde ise kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk ilk 11'i belirledi. Buruk, hücum oyuncuları Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Mauro Icardi'ye aynı anda ilk 11'de görev verecek.

Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Mauro Icardi.

Manchester United: Andre Onana, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Luke Shaw, Mainoo, McTominay, Antony, Bruno Fernandas, Garnacho, Hojlund.