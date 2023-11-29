Galatasaray Manchester United maçı ertelenecek mi? Yeniçağ herkesten önce RAMS Park'a girdi

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

İstanbul'daki aşırı yağışın, Galatasaray-Manchester United maçını etkileme ihtimali futbolseverleri endişelendirdi.

Hava tahminleri kentte yağışın gün boyu süreceğine işaret ederken, yağmurun maç saatinde şiddetini artırması durumunda karşılaşmanın oynanması tehlikeye girebileceği ifade edilmişti.

Maça 3 saat kala stadın zeminin inceleyen UEFA yetkilileri son durumu bildirdi.

UEFA Yetkilileri, yağış sebebiyle RAMS Park'ın zeminini incelediler ve Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum görmediler.

İŞTE STADIN SON DURUMU

YAĞMUR DURMAYACAK

İstanbul'da dünden itibaren etkili olmaya başlayan yağmur maç gününde şiddetini artırarak devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Ali Sami Yen Stadı'nın bulunduğu bölgede yağmur gün boyu etkisini sürdürecek.