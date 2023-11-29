Galatasaray: 100 Manchester United: 0 Çılgın tahmin

Galatasaray'ın sahasında Manchester United'ı ağırlayacağı maç öncesi Sarı Kırmızılı taraftarlar umutlu konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray: 100 Manchester United: 0 Çılgın tahmin

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Yoğun yağışa rağmen Galatasaray taraftarları Manchester United maçını tribünden takip etmek için RAMS Park'a akın etti.

Maç öncesi skor tahmini yapan Sarı Kırmızılılar Manchester'ı yenerek Galatasaray'ın gruplara kalacağı yönünde görüş belirtti.

Hayatında ilk kez annesi ve babası ile maça gelen minik taraftarın skor tahmini ise gülümsetti.

Babasının "Maç kaç kaç biter" sorusuna minik Galatasaray taraftarının verdiği "100-0" yanıtı dikkat çekti.

MAÇ OYNANACAK

Yoğun yağış nedeniyle maça 3 saat kala stadın zeminin inceleyen UEFA yetkilileri son durumu bildirdi.

UEFA Yetkilileri, yağış sebebiyle RAMS Park'ın zeminini incelediler ve Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum görmediler.

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