Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Daha önce yanılmayan dev şirket şampiyon olacak takımı açıkladı

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Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Daha önce yanılmayan dev şirket şampiyon olacak takımı açıkladı
Kıyasıya geçen şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyecek takımı Euro Club Index açıkladı

Son 8 haftaya girilen Süper Lig’de hem şampiyonluk yarışı hem de kümde kalma yarışı son sürat devam ederken geçtiğimiz sezonun şampiyonunu da doğru tahmin eden Avrupalı veri analiz sitesi Euro Club Index sezon sonunda oluşacak tabloyu açıkladı.

Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak olan takım 17 puanla İstanbulspor olacak.

Kalan 8 haftada 8 puan toplaması öngörülen Karagümrük ise ligden düşecek 2. Takım olacak.

Kötü sonuçların ardından takımın başına İbrahim Üzülmez’i getiren Pendikspor sezon başında katıldığı Süper Lig’e veda edecek.

Ligden düşecek son takım ise averaj farkıyla Gaziantep FK olacak.

Süper Lig’de öngörülen ilk 4 sıra ise şöyle:

BEŞİKTAŞ: 60 PUAN

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TRABZONSPOR: 65 PUAN

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FENERBAHÇE: 99 PUAN

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GALATASARAY: 101 PUAN

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