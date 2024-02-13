Galatasaray mı Sparta Prag mı? Perşembe gününü beklemeye gerek kalmadı yapay zeka sonucu açıkladı

Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını üçüncü sırada tamamladı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı yakaladı.

Son 16 Turu'na kalabilmek için play-off oynayacak Sarı-Kırmızılı ekip; Çek ekibi Sparta Prag ile mücadele edecek.

İlk maç 15 Şubat Perşembe günü Rams Park Stadı'nda oynanacak. Rövanş 22 Şubat'ta Çekya'da.

Google'ın yapay zekası Gemini, Galatasaray-Sparta Prag maçı için tahminini açıkladı.

Yapay zeka; Galatasaray'ın galibiyet oranını %55 olarak belirlerken, beraberlik ihtimalini %25, Sparta Prag'ın kazanma olasılığını ise %20 olarak açıkladı.

Gemini'ye göre skor ve golü atacak isimler de belli.

Galatasaray maçı 2-1 veya 3-2'lik skorla kazanacak; goller de Icardi ve Mertens'ten gelecek.