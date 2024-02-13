Galatasaray mı Sparta Prag mı? Perşembe gününü beklemeye gerek kalmadı yapay zeka sonucu açıkladı

Aslıhan Kamer Türel Caymaz
Galatasaray mı Sparta Prag mı? Perşembe gününü beklemeye gerek kalmadı yapay zeka sonucu açıkladı
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın perşembe günü Son 16 Play-Off Turu'nda oynayacağı Sparta Prag maçının sonucu yapay zekaya göre şimdiden belli!

Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını üçüncü sırada tamamladı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı yakaladı.
Son 16 Turu'na kalabilmek için play-off oynayacak Sarı-Kırmızılı ekip; Çek ekibi Sparta Prag ile mücadele edecek.
İlk maç 15 Şubat Perşembe günü Rams Park Stadı'nda oynanacak. Rövanş 22 Şubat'ta Çekya'da.
Google'ın yapay zekası Gemini, Galatasaray-Sparta Prag maçı için tahminini açıkladı.
Yapay zeka; Galatasaray'ın galibiyet oranını %55 olarak belirlerken, beraberlik ihtimalini %25, Sparta Prag'ın kazanma olasılığını ise %20 olarak açıkladı.
Gemini'ye göre skor ve golü atacak isimler de belli.
Galatasaray maçı 2-1 veya 3-2'lik skorla kazanacak; goller de Icardi ve Mertens'ten gelecek.

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