Galatasaray amigosu tribünleri ateşledi

Selahattin Ekrekli
Galatasaray amigosu tribünleri ateşledi
Galatasaray Başakşehir maçında tribünleri coşturan amigonun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 25. haftada evinde Başakşehir'i ağırladı ve 2-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki maçta 25. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 31. dakikada Dries Mertens'in golleriyle üç puanı aldı.

Galatasaray, bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltti ve liderliği ele geçirdi.

Başakşehir ise 33 puanda kalarak alt sıralardan kurtulamadı.

TRİBÜNLERİ COŞTURDU

Galatasaray tribünlerinde Sarı Kırmızılı taraftarları coşturan bir isim dikkat çekti.

Sarı Kırmızılı tribünlerin önemli isimlerinden Yüksel Yavuz Yılmaz'ın taraftarı ateşlediği görüntüler kameralara yansıdı.

Tribünde başlayan tezahüratın tüm stada yayıldığı o anların videosu sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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