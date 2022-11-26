26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Yunan teknik adamla ile 2025'e kadar uzattı

Galatasaray Yunan teknik adamla ile 2025'e kadar uzattı

Sarı-Kırmızılı ekipte flaş gelişme...

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 18:49
Takip Et

Galatasaray Nef, Pistiolis ile 2025'e kadar yola devam etme kararı aldı

Galatasaray Yunan teknik adamla ile 2025'e kadar uzattı
+
Aa
-

Galatasaray Nef, Andreas Pistiolis'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan başantrenörün yeni sözleşmesinin 2025 yılına kadar olduğu belirtildi.

GEÇEN SEZON GELMİŞTİ

2005'ten bu yana basketbol antrenörlüğü yapan 44 yaşındaki Pistiolis, Panathinaikos, Bandırma ve CSKA'da asistan olarak görev aldıktan sonra geçtiğimiz sezon Galatasaray'a imza atmıştı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
1
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
2
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
3
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
4
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿Eskişehir'de suya zam
5
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
6
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
﻿Mustafa Sarıgül baklavanın fiyatını öğrenince tezgahı tokatladı
7
﻿Mustafa Sarıgül baklavanın fiyatını öğrenince tezgahı tokatladı
﻿Mustafa Sarıgül baklavanın fiyatını öğrenince tezgahı tokatladı
﻿ Su kısıtlamasına gidiliyor. Oranlar belirlendi
﻿ Su kısıtlamasına gidiliyor. Oranlar belirlendi
﻿ Su kısıtlamasına gidiliyor. Oranlar belirlendi
﻿Eskişehir'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Eskişehir'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Eskişehir'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Sinop'ta tekstil fabrikasında yangın: 10 kişi hastanelik oldu
﻿Sinop'ta tekstil fabrikasında yangın: 10 kişi hastanelik oldu
﻿Sinop'ta tekstil fabrikasında yangın: 10 kişi hastanelik oldu
﻿İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi
﻿İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi
﻿İstiklal Caddesi’ndeki simitçi ve kestaneci tezgahları sokak aralarına çekildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.