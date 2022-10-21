Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Galatasaray Nef, 201 cm boyunda, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen Amerikalı oyuncu Ian Hummer ile 2022/23 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonu AEK forması altında geçiren yeni transferimiz Ian Hummer’a Galatasaray Nef’e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz.

Ian Hummer kimdir?

23 Ağustos 1990’da Amerika’nın Virginia eyaletinde dünyaya geldi. Lise yıllarını Washington D.C.’de geçirdikten sonra üniversite eğitimi için 2009 yılında Princeton’a giriş yaptı. Okul takımı ile NCAA’de forma giyen oyuncumuz her yıl artan bir grafik ile son yılında 16.3 sayı, 6.4 ribaunt, 4.1 asist ortalamaları yakaladı.

2013/2014 sezonunda rotasını Avrupa’ya çeviren Ian kariyerine Almanya’nın Ratiopharm Ulm takımında devam etti. 2016/17 sezonunda ise ülkemizde basketbol oynamaya karar veren Amerikalı oyuncu BSL Ligi ekiplerinden TED Kolejliler’e transfer oldu. Ülkemizdeki ilk yılında 21 maçta forma giydi ve 15.1 sayı, 7.0 ribaunt ve 1.4 asist ortalamaları ile oynadı.

2017/18 yılında VTB ekiplerinden Avtodor Saratov ile Rusya’da forma giydi. Bir sonraki sezon olan 2018/19’da ise Fransa’ya transfer olarak Monaco forması ile 10 EuroCup, 12 de Fransa Ligi maçında görev yaptı. 2019 Ocak ayında yeniden Rusya’ya dönen Ian Hummer BC Nizhny Novgorod ile imzaladı.

Bir sonraki sezon başında 2019/20’de yolu yeniden ülkemize düşen Birleşik Amerikalı oyuncu Teksüt Bandırma ile tekrar BSL’de forma giymeye başladı. BSL ve BCL’de toplam 32 maçta görev alan oyuncu, ligde 11.2 sayı, 5.3 ribaunt, 2.4 asist ortalamaları ile oynarken BCL’de ise 10.3 sayı, 4.8 ribaunt, 1.6 asist istatistiklerini yakaladı ve Şubat ayında takımdan ayrılarak sezonu EWE Basket Oldenburg’da tamamladı.

2020/21 sezonu başına yeniden Basketbol Süper Ligi’ne dönen yeni transferimiz Aliağa Petkimspor ile anlaştı. 29 maçta forma giyerek sezonu 11.3 sayı, 5.0 ribaunt, 3.1 asist ortalamaları ile tamamladı.

Geçtiğimiz sezon başında Yunanistan Ligi takımlarından AEK ile imzalayarak 22 Yunanistan Ligi, 5 de Basketball Champions League maçında görev yaptı. BCL maçlarında 16.0 sayı, 7.6 ribaunt, 1.0 asist, 1.6 top çalma istatistikleri ile dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Profesyonel Kariyeri

2014 Ratiopharm Ulm

2014–2015 Nilan Bisons Loimaa

2016 BG Göttingen

2016–2017 TED Ankara Kolejliler

2017–2018 Avtodor Saratov

2018–2019 Monaco

2019 Nizhny Novgorod

2019–2020 Teksüt Bandırma

2020 EWE Baskets Oldenburg

2020–2021 Petkim Spor

2021–2022 AEK Athens