Galatasaray Rize maçı öncesi gerginlik

Çaykur Rizespor kulübünün eski başkanı Tahir Kıran, Galatasaray maçı öncesinde sosyal medya hesabından Galatasaray'ı hedef alan paylaşım yaptı.

Tahir Kıran, hesabından Okan Buruk ve Erden Timur'un hakemler hakkında söylediklerini yayınladı

Tahir Kıran, 10 gün önce de hakemlere yönelik tepkilerini sürdürmüştü.

Kıran maçın hakemine ağır sözler söylerken, "Ümit Öztürk Galatasaray - Rizespor maçını yönetecek kapasitede değil! Sen hiçbir maçı yönetemezsin! Senin Süper Lig'de nasıl maç yönettiğini görüyorum. Kimin torpiliyle, kimin ittirmesiyle buradasın biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.