Galatasaray Rize maçı öncesi gerginlik

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Galatasaray Rize maçı öncesi gerginlik
Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında Rizespor'u konuk edeceği mücadele öncesi Tahir Kıran gündeme bomba gibi düşen bir paylaşımda bulundu.

Çaykur Rizespor kulübünün eski başkanı Tahir Kıran, Galatasaray maçı öncesinde sosyal medya hesabından Galatasaray'ı hedef alan paylaşım yaptı.

Tahir Kıran, hesabından Okan Buruk ve Erden Timur'un hakemler hakkında söylediklerini yayınladı

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Tahir Kıran, 10 gün önce de hakemlere yönelik tepkilerini sürdürmüştü.

Kıran maçın hakemine ağır sözler söylerken, "Ümit Öztürk Galatasaray - Rizespor maçını yönetecek kapasitede değil! Sen hiçbir maçı yönetemezsin! Senin Süper Lig'de nasıl maç yönettiğini görüyorum. Kimin torpiliyle, kimin ittirmesiyle buradasın biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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