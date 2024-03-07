Süper Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına flaş atamalar

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Süper Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına flaş atamalar
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan lider Galatasaray'ın yarın Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maça Bahattin Şimşek atandı.

Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'nin pazar günü sahasında yapacağı Pendikspor mücadelesinde ise Kadir Sağlam düdük çalacak.

29. HAFTA HAKEMLERİ ŞÖYLE

Yarın:
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

9 Mart Cumartesi:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: Mert Güzenge

10 Mart Pazar:
13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler
16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay
16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: Kadir Sağlam

11 Mart Pazartesi:
20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş: Arda Kardeşler

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