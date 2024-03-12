Yunan derbisi öncesi yüksek gerilim

Kaynak: Haber Merkezi
Yunan derbisi öncesi yüksek gerilim
Bu hafta, Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan dolu bir Yunan derbisi yaşanacak. Ergin Ataman'ın ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Olympiakos, ligin 29. haftasında kendi evinde, Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Olympiakos'un kaptanı Kostas Papanikolaou, önemli maç öncesi düşüncelerini paylaştı.

Yıldız oyuncu, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un iddialı sözlerine sert yanıt verdi.

maxresdefault-10.jpg

pana2.jpg

Bunun üzerine ikili arasındaki ipler de gerildi.

Takımın formda olduğunu belirten Papanikolaou, bu avantajı kullanarak Panathinaikos karşısında galibiyet hedeflediklerini dile getirdi:

"YENECEĞİZ"

Panathinaikos ile oynayacağımız derbi, lig sıralaması için oldukça kritik. Ancak sezonun tamamı bu maça bağlı değil; önümüzde hala beş maçımız var. Kendi sahamızda oynayacağımız bu derbide iyi durumda olduğumuzu ve Panathinaikos'u yenmek istediğimizi söyleyebilirim.

"BİZ DAHA İYİYİZ"

Derbiler her zaman farklıdır ve maçın gidişatını etkileyebilecek birçok faktör olabilir. Bu nedenle sonucu öngörmek zor. Her iki takım da normal sezonu mümkün olan en iyi yerde tamamlamak için çabalıyor. Bizim ilk hedefimiz Playoff'lara kalmayı garantilemek ve ardından ilk dört sıra için mücadele etmek. Biz daha iyiyiz.

14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak olan Olympiakos-Panathinaikos derbisi öncesi heyecan git gide artıyor.

İlgili Haberler
Ergin Ataman karşılık verdi
Panathinaikos başkanı kararını verdi. Ergin Ataman bile şaşırdı
Galatasaray Rize maçı öncesi gerginlik
Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'tan Ergin Ataman patlaması
Panathinaikos Başkanı eleştirmişti. Ergin Ataman başardı
Son Haberler
Gazze'de can kaybı 31 bin 184'e yükseldi Dünya
Gazze'de can kaybı 31 bin 184'e yükseldi
İngiltere'de oturmak Eyüpsultan'dan daha ucuz Ekonomi
İngiltere'de oturmak Eyüpsultan'dan daha ucuz
Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu. 11 gözaltı Gündem
Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu. 11 gözaltı
Ahmet Çelik müşahede altında Gündem
Ahmet Çelik müşahede altında
Michelin yıldızlı şef onlarca kişiyi zehirledi Yaşam
Michelin yıldızlı şef onlarca kişiyi zehirledi
Bu mağaranın hikâyesi duyanları şaşırtıyor. İçinde ne var? Gündem
Bu mağaranın hikâyesi duyanları şaşırtıyor. İçinde ne var?
Ford’a dev ceza Gündem
Ford’a dev ceza