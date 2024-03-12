Yunan derbisi öncesi yüksek gerilim

Olympiakos, ligin 29. haftasında kendi evinde, Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Olympiakos'un kaptanı Kostas Papanikolaou, önemli maç öncesi düşüncelerini paylaştı.

Yıldız oyuncu, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un iddialı sözlerine sert yanıt verdi.

Bunun üzerine ikili arasındaki ipler de gerildi.

Takımın formda olduğunu belirten Papanikolaou, bu avantajı kullanarak Panathinaikos karşısında galibiyet hedeflediklerini dile getirdi:

"YENECEĞİZ"

Panathinaikos ile oynayacağımız derbi, lig sıralaması için oldukça kritik. Ancak sezonun tamamı bu maça bağlı değil; önümüzde hala beş maçımız var. Kendi sahamızda oynayacağımız bu derbide iyi durumda olduğumuzu ve Panathinaikos'u yenmek istediğimizi söyleyebilirim.

"BİZ DAHA İYİYİZ"

Derbiler her zaman farklıdır ve maçın gidişatını etkileyebilecek birçok faktör olabilir. Bu nedenle sonucu öngörmek zor. Her iki takım da normal sezonu mümkün olan en iyi yerde tamamlamak için çabalıyor. Bizim ilk hedefimiz Playoff'lara kalmayı garantilemek ve ardından ilk dört sıra için mücadele etmek. Biz daha iyiyiz.

14 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak olan Olympiakos-Panathinaikos derbisi öncesi heyecan git gide artıyor.