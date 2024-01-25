Kayserispor'dan MHK ve TFF'ye açık tehdit. Olacaklardan sorumlu değiliz

Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelen Kayserispor; 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı kulüpten flaş bir tepki geldi. Basın sözcüsü Samet Koç, sosyal medya hesabından MHK ve TFF'yi açık açık tehdit etti.

Samet Koç şu paylaşımı yaptı:

"MHK ve TFF ye ilk ve son çağrımızdır, Kayserispor camiası aleyhine yapılan hakem hataları artık çizmeyi aşmıştır. Sabır ve metanetimiz bitmiştir, ya federasyon yönetimi yarın toplanıp önlem alır ya da bundan sonra olacaklardan camiamız ve kulübümüz sorumlu değildir."