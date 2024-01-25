Kayserispor'dan MHK ve TFF'ye açık tehdit. Olacaklardan sorumlu değiliz

Kaynak: Haber Merkezi
Kayserispor'dan MHK ve TFF'ye açık tehdit. Olacaklardan sorumlu değiliz
Samsunspor maçının ardından Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, MHK ve TFF'yi tehdit etti.

Süper Lig'in 22. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya gelen Kayserispor; 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılı kulüpten flaş bir tepki geldi. Basın sözcüsü Samet Koç, sosyal medya hesabından MHK ve TFF'yi açık açık tehdit etti.
Samet Koç şu paylaşımı yaptı:
"MHK ve TFF ye ilk ve son çağrımızdır, Kayserispor camiası aleyhine yapılan hakem hataları artık çizmeyi aşmıştır. Sabır ve metanetimiz bitmiştir, ya federasyon yönetimi yarın toplanıp önlem alır ya da bundan sonra olacaklardan camiamız ve kulübümüz sorumlu değildir."

whatsapp-image-2024-01-25-at-20-14-38.jpeg

İlgili Haberler
Galatasaraylı minik taraftar tavırlarıyla herkesi şaşırttı
Galatasaraylı minik taraftar tavırlarıyla herkesi şaşırttı
Son Haberler
Türkiye, İran ve Rusya'dan ortak Suriye bildirisi. 'Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü korunmalı' Gündem
Türkiye, İran ve Rusya'dan ortak Suriye bildirisi. 'Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğü korunmalı'
Galatasaraylı minik taraftar tavırlarıyla herkesi şaşırttı Spor
Galatasaraylı minik taraftar tavırlarıyla herkesi şaşırttı
Trabzonspor'da şok sakatlık. Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Spor
Trabzonspor'da şok sakatlık. Gözyaşlarıyla sahayı terk etti
Son Dakika... MGK toplantısı sona erdi Gündem
Son Dakika... MGK toplantısı sona erdi
Galatasaray maça hızlı başladı. Taraftarlar kaçan gol sonrası şaştı kaldı Spor
Galatasaray maça hızlı başladı. Taraftarlar kaçan gol sonrası şaştı kaldı
Efsane futbolcu federasyon başkanı oldu Spor
Efsane futbolcu federasyon başkanı oldu