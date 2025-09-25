Galatasaray taraftarları havalara uçtu! Cimbom'un Alanyaspor kamp kadrosunda büyük sürpriz

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin kamp kadrosunu açıklarken, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'de kadroda yer aldı.

Galatasaray, Süper Lig'de yarın (cuma) Alanyaspor'a konuk olacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Cimbom'da sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen'de kadroda kendine yer buldu.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;

