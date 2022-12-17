Fransa'yı sallayan Benzema iddiası: Tam da büyük final öncesi

Benzema'nın sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı açıklanmıştı.

Ancak Fransa Milli Takımı'nın Arjantin'le çıkacağı final maçına bir gün kala ortaya atılan bir iddia ülkeyi salladı.

Buna göre Benzema sakat değil ve Fransa Milli Takımı kadrosuna da kasıtlı olarak alınmadı.

İddianın gerekçesi olarak da Benzema'nın Ballon d'or seremonisinde yaptığı konuşma gösterildi.

Benzema, konuşmasında kendisinin kötü gününde hep yanında olan isimleri sayarken Florentino Perez, Jean-Michel Aulas gibi isimleri söylemesi, Didier Deschamps'ı ise anmaması tepkiyle karşılanmıştı. Benzema'nın bu nedenle Fransa Milli Takımı'nda yer almadığı iddia ediliyor.

Bu olayın ardından Benzema'nın yaptığı paylaşım ise iddiaları güçlendirdi. Benzema sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp "Beni ilgilendirmiyor" paylaşımını yaptı.