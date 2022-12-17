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Okan Buruk'ta Antalya kampı Z raporu

Galatasaray, Dünya Kupası için verilen arada yaptığı çalışmaları tamamladı. Sarı kırmızılılarda sakatlıklarını atlatarak takıma dönen futbolcuların yanı sıra iyileşme sürecindeki isimler memnuniyet yarattı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 17:24
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Antalya kampı Galatasaray'ı sevindirdi

Okan Buruk'ta Antalya kampı Z raporu
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Galatasaray'ın Antalya kampı sona erdi.

Sarı kırmızılılar Dünya Kupası nedeniyle sezona verilen arada ilk etapta 25 Kasım'da Florya'da kampa girdi.

İstanbul'da 2 hazırlık maçı yapan Galatasaray çalışmalarını 8 Aralık'tan itibaren Antalya'ya taşıdı.

Okan Buruk'un öğrencileri burada 3 hazırlık karşılaşmasına daha çıktı.

Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray, hazırlık maçlarındaki tek galibiyetini ise 2-1'lik skorla Toulouse karşısında aldı.

Sarı kırmızılılarda, Dünya Kupası'na giden ve sakatlıkları süren futbolcuların çoğu kamp döneminde takıma katıldı.

Muslera, Torreira, Nelsson, Mertens ve Seferovic milli takım dönüşü, Toulouse karşılaşmasında forma giydi.

Kampın ilk günlerinde tedavileri süren Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman ise sakatlıklarını atlattı.

Kamp kadrosuna dahil edilen Sergio Oliveira, Yunus Akgün ve Mathias Ross'un hızlı bir iyileşme süreci göstermesi ise teknik heyeti sevindirdi.

Okan Buruk'un ekibi, 9 günlük kamp çalışmasının ardından İstanbul'a döndü


 

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