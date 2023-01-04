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Okan Buruk'a yakışmıyor bunu yapmak hakkı değil. Sedat Kaya yazdı

Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya Galatasaray Ankaragücü maçının öne çıkan olayını yazdı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 22:17
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Sedat Kaya yazdı. Okan Buruk'a yakışmıyor bunu yapmak hakkı değil

Okan Buruk'a yakışmıyor bunu yapmak hakkı değil. Sedat Kaya yazdı
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SEDAT KAYA / YENİÇAĞ

Derbiler öncesi futbolcuların bir önceki maça konsantresi zordur.
Teknik Direktörler bu maçlara özel çaba harcar.
Hele hele derbinin adı: Fenerbahçe-Galatasaray ise.
Çok daha zordur.
Dün Antalya’da Fenerbahçe yaşadı, bu zorluğu.
Yenik duruma düşene kadar maçın ciddiyetinden uzaktılar, golü yedikten sonra i anladılar ve oyuna ağırlıklarını koydular.
Bu gece kısa da olsa Galatasaray’da da yaşandı bu konsantrasyon eksikliği.
Ankaragücü karşısına sanki “üç puan cepte” rahatlığıyla çıkmışlardı.

KARTALI VURAN KENDİ KANADINDAN YAPILAN OKTUR
Ama futbolda kazın ayağı öyle değil.
Ankaragücü’nün lig sıralamasında yerine aldatmamak gerek. Dişli bir takım ve özellikle hızlı çıkışlarıyla tehlikeli olabiliyor.

Yakima kızılderililerinin bir atasözü var ya, “Kartalı vuran kendi tüyünden yapılmış oktur” diye.
Ankaragücü’nün bu hızlı çıkışlardan birinde,  7. dakikada Galatasaray’ı bir Galatasaraylı vurdu. 
Başkent ekibine kiralık giden Taylan, yarı rövaşata bir şutla Muslera’nın şaşkın bakışları arasında kaleyi gördü.
Tıpkı dünkü Fenerbahçe gibi Galatasaray golü yedikten sonra kendine geldi.
Zaten teslim olması beklenemezdi.
Özellikle kanatlardan gelen ataklarla oyuna ağırlığını koydu.
Barış Alper Yılmaz az zamanda, çok iş yapan bir futbolcu. Bu sezen ikinci kez ilk onbirde çıktı, yine yapacağını yaptı, 16.dakikada iki Ankaragücü savunma oyuncusunun arasından kafayla beraberliği sağladı. 
Bu Barış’ın ilk onbirde oynadığı 2. maçta attığı 3. goldü.

GOMİS: GOLÜ YARATAN VE ATAN ADAM
Gomis’in son haftalarda attığı güzel gollere alıştık. 
Bu akşam bir yenisine daha imza attı.
Gomis’in yaşı 37 ama teknik, yetenek ve son vuruş 25’lik bir star gibi.
30.dakikada golü kokladı, yarattı ve attı.
Kaleye arkasına dönük topu tuttu, yanındaki savunma oyuncusu bir vücut çalımıyla devre dışı bırakıp döndü, harika vurdu ve Galatasaray’ı öne geçirdi.

EMRE ZORU BAŞARDI KOLAYI KAÇIRDI
Ikinci yarıda Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe maçının havasına girmiş olacaklar ki, oyunda üstünlüğü Ankaragücü’ne kaptırdılar.
Başkent ekibi özellikle orta sahada çok top kapıp, Galatasaray kalesine kolay gitti.
Tehlikeler yarattılar.
Hele hele 69.dakikada Emre Kılınç öyle bir gol kaçırdı ki, atmak kaçırmaktan daha kolaydı. 
Boş kale yerine autu gördü.
Oysa Taylan’ın golünde asisti yapan Emre Kılınç sahanın en iyilerinden biriydi.

LİDER TAM GAZ YOLA DEVAM 
Sonuçta maçı zor da olsa 2-1 kazanan Galatasaray hem yeniden liderlik koltuğuna oturdu hem de yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Sarı Kırmızılılar pazar günü Kadıköy’de derbiye 1 puanlık avantajla gidecekler.
Bu arada Okan Buruk için ber şeyler söylemek gerek.
Maçın 28. Dakikasında Mertens Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kaldı. 
Vuran yok, tekme atan yok. Penaltı ile uzaktan yakından ilgisi yok.
Ama bakıyorsunuz Okan Buruk kenarda çılgına dönüyor, tribünlere oynuyor.
Okan iyi futbolcuydu, iyi de teknik direktör.
Ama tribünleri kışkırtmaya hakkı yok, yakışmıyor.
Umarım heyecanındandır.

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Objektif
4.01.2023 23:28
Mertens ve Buruk yorumu çok doğru. Mertens frikik almak için kendini bıraktığında Okan hocanın ellerini açıp tribünlere dönmesi Galatasaray gibi bir takımın hocasına hiç yakışmıyor..  
 
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