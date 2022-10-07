Okan Buruk Türk futbolunun en büyük sorununu açıkladı

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

''EN ZORLU FİKSTÜRÜ OYNADIK''

Okan Buruk: ''Son 5 yılın en yüksek puanını aldık. En zorlu fikstürü oynadık. Bütün maçları kazanacak şekilde oynuyoruz. Tek hatamız; Giresunspor maçı. Onun dışındaki maçlarda oyun ve kendimize güven olarak iyiydik. Eksiğimiz, sonlandırma. Bunu değiştirmeliyiz.'' dedi.

"BU SENE GALATASARAY HEYECANLI"

Taraftarın heyecanına değinen Buruk, "İyi yoldayız. Bunu nerden anlıyorum? Sokaktaki insanlardan, taraftarın stadı doldurmasından... Taraftarın heyecanından. Bu sene Galatasaray heyecanlı. Takımı da destekliyorlar. Bu birliktelikle birlikte, şampiyon olmak istiyoruz. Bu sene tek hedefimiz var: şampiyonluk" dedi.

''GEÇEN SENEYE GÖRE AZ GOL YİYEN BİR TAKIM VAR''

"Biz henüz kadromuzu %100 oluşturmamamıza rağmen iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Lig lideri de 11 gol atmış. Galatasaray'ın gol sayısı düşük ama geçen seneye göre az gol yiyen bir takım var."

''ICARDI'NİN SORUNU YOK''

Icardi'nin zor bir hafta geçirdiğini söyleyen Buruk, "Icardi sorunu yok, kendisi geldi ve antrenmana başladı. Keyfi iyi. Bize katkı verecek. Karakteri iyi, tanımadığımız için farklı düşünebiliriz ama sorunsuz bir oyuncu. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Sonraki maç için onu da en hazır şekilde sahada göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK SAVUNMACI BULMAK ZOR"

8+3 kuralına değinen Okan Buruk, "8+3 kuralından kimin mutlu olduğunu merak ediyorum. Bu kural, Türk futboluna nasıl bir katkı sağlayacak ? İnşallah bu yanlış, ilerleyen zamanlarda çözülür. Lig başlarken bu kural olacağını biliyorduk. Savunma oyuncusu olarak Türk bulmak zor. Bulduğumuzda da 5-6-7 milyon Euro'lar isteniyor. Hem devre arası transfer döneminde hem de içeriden bunu çözmeye çalışacağız." dedi.

"TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK SORUNU"

"Lig beklediğimiz gibi sert ve birbirine yakın geçiyor. Başakşehir var, Adana Demirspor var. Devre arasına kadar böyle gideceğini düşünüyorum. Kalite olarak iyi ama Türk futbolundaki en büyük sorunu vakit geçirmeye çalışan oyuncular ve buna izin veren hakemler."

''TARAFTARLARIMIZDAN DESTEK İSTİYORUM''

"Kerem'e ve Yunus'a çok güveniyoruz. Onlar Galatasaray için çok değerli futbolcular. Kendi performanslarının altında olduklarını onlar da biliyor. Biz bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Taraftarlarımızdan da destek istiyorum."

''SEFEROVIC İLE OTURUP KONUŞTUK''

İsviçreli forvet hakkında konuşan Buruk, "Seferovic'e topu ne kadar götürebildik ona da bakmamız gerekiyor. Onun üzerinden de değerlendirmek lazım. İyi çalışıyor, dün de oturup konuştuk. Gol atamadıkça baskıya girdi. Seferovic-Gomis-Icardi'den en büyük verimi almaya çalışacağım. Benim de işim zor bu konuda." dedi.