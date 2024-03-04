Galatasaray tribünlerde savaş mı çıkarmak istiyor? Sedat Kaya 'ergen işi' diyerek açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray tribünlerde savaş mı çıkarmak istiyor? Sedat Kaya 'ergen işi' diyerek açıkladı
Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı...

Galatasaray Beşiktaş derbisini zorlanmadan kazandı.
Erken öne geçmenin ve kadro kalitesinin avantajıyla vites yükseltmeye bile gerek duymadı.
Özetle akıllı, sakin, işini bilerek oynadı ve kazandı.
Buraya kadar hiçbir
sorun yok.
Ama maçtan sonra resmi siteden yapılan paylaşım büyük bir sorun.
Sarı Lacivert bir salıncakta tüyü dökülmüş bir kartal görseli.
Bir ergen işi.
Rakibe saygısızlık, düzeysizlik, şımarık çocuk halleri.
Maçta bir sorun olmamış, iki takımın yöneticileri dostluk içinde karşılaşmayı izlemiş, futbolcular arasında bir arbede yaşanmamış, üstelik maçı kazanmışsın, tadını çıkarsana arkadaş.
Olmaz.
İlle bir ergenlik yapıp karşı tarafı sözde aşağılayacak, alay edeceksin.
Böylece kendi taraftarına da şirin görüneceksin.
Üstelik bu kaçıncı ergenlik.
15 gün önce bu satırlarda "Galatasaray'ı amigolar mu yönetiyor" diyerek şöyle yazmıştım.
"Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında son dakikada kazandığı penaltıya Galatasaray'ın o anda yaptığı açıklamayı görünce gözlerime inanamadım.
Şu dile, şu uslübe bakın.

"Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!"

Sanki yazan tribünde bir amigo.
Kahvede şuurunu kaybetmiş, psikolojik tedaviye ihtiyacı olan bir fanatik.
Geçmişi zaferlerle, başarılarla, kupalarla dolu asırlık kulübü, rahmetli İslam Çupi'nin ifadesiyle "renk aşkı denen bir sosyal körlük" vizyonuna düşürmeye kimin hakkı var?"
Aynı sözleri bugün yine tekrarlıyorum.
Galatasaray'ın seviyesi bu mu?
Rakibini sözde aşağılamaya çalışarak alay etmenin amacı nedir?
Liseli ergenler gibi twetler atmak kimin fikridir.
İnanın o kimse fanatizm kanserine yakalanmış, mutlaka tedavi edilmesi gereken bir ruh hastasıdır

Feyyaz Uçar'ın şu uyarısını dikkate almak gerekmiyor mu?
"Biz rakiplerimize sosyal medya aracılığıyla konuşmak görüşmek istemiyoruz. Bu hareket hiç yakışmadı. İş ahlaki zedelenmeye doğru gidiyor."

Üstünlüğün en büyüğü, güzel ahlaktır.
Ahlak zedelendi mi, kolay kolay onarılmaz.
Kimse çıkıpta "efendim ne var bunda. Bu bir espri" demesin.
Rakibi sözde aşağılayarak, küçümseyerek espri olmaz.
Bu tür sözde esprilerin tribünleri nasıl gerdiğini görmüyor musunuz?
Koskoca Galatasaray Kulübü birkaç ergenin oyuncağı olamaz.

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