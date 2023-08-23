Galatasaray ve Fenerbahçe'den Çanakkale'ye geçmiş olsun mesajı

Galatasaray ve Fenerbahçe Çanakkale'de çıkan orman yangılarının ardından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den Çanakkale'ye geçmiş olsun mesajı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe Çanakkale’de çıkan orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın paylaştığı geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale’de meydana gelen yangının bir an önce kontrol altına alınmasını ve hiçbir canlının zarar görmemesini temenni ediyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Fenerbahçe ise şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale’de meydana gelen orman yangınını üzülerek takip etmekteyiz.

Yangından etkilenen tüm canlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, söndürmek için çalışan ekiplerimize kuvvet ve kolaylık diliyoruz"

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