Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yangın tekrar başladı

Editör: Hakan Kumuk/Serhat Ağa

Dün sabah saatleri itibarı ile başlayan Çanakkale yangınına hem havadan hem de karadan saatlerdir müdahale edilmeye devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığından yangının son durumuna dair açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yaptığı son açıklama yangının ilerlemesinin durduğu yönündeydi.

Gazeteci Hakan Kumuk’un aktardığı bilgilere göre ise yangın öğlen saatlerinde rüzgârın etkisi ile tekrar başladı.

Çanakkale Ulupınar köyünde öğlen saatlerinde rüzgâr ile tekrar başlayan yangına helikopterler ile müdahale edilmeye başlandı.

Yangın helikopterleri, alevlerin tekrar yükselmeye başladığı bölgeye sortiler halinde müdahale ediyor.