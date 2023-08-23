Çanakkale'deki yangında 30 yıllık emekleri küle döndü. Yürekleri sızlatan fotoğraf

Çanakkale’de çıkan orman yangını birçok yerleşim alanını kullanılamaz hale getirdi.

O yerleşim alanlarından biri olan Yağcılar köyünde bilanço ağır oldu.

Hem hayvancılık, hem de tarımla uğraşan 53 yaşındaki Ahmet Karadeniz’in ekmek teknesi olan çiftliği rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere teslim oldu.

HAYVANLARI TELEF OLDU

25 büyükbaş hayvanından ikisi telef olurken, 7’si ise kayıplara karıştı. Birçok zeytin ağacı ve balya balya yemleri yanan iki çocuk babası adam, gözyaşlarına zor hakim oldu.

30 yıllık emekleri bir yangınla giden Karadeniz, “Çocukluğumdan beri verdiğim emekler gitti. Tarifi çok zor” dedi.

“SANKİ CEHENNEMİ YAŞADIK”

Karadeniz, “Yangın buralara doğru geldiğinde biz sanki cehennemi yaşadık. Bu durumu başına gelen bilir. 30 yıllık emeğim tek seferde gitti. Çok zor bir durum. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hayvanlarımız telef oldu. Çok mücadele verdim kurtarabildiklerimi kurtardım” diye konuştu.