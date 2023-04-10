Galatasaray yöneticisinden TFF'ye gönderme: Sindirilmeye çalışılıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Can Natan, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) göndermede bulundu. Natan, sistematik bir uygulama ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

BÜYÜKEKŞİ'YE BİZZAT SÖYLEYECEK

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin sosyal medyadaki paylaşımından dolayı PFDK’ya sevk edilmesi, bardağı taşıran son damla oldu.

Milliyet'e konuşan Can Nata, Çarşamba günü sevklerle ilgili rahatsızlığını bizzat Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilerin yüzüne söyleyeceğini aktardı.

"SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR"

Sistematik bir uygulama ile karşı karşıya kaldıklarına işaret eden Natan, “Rakiplerimiz hakemle veya TFF ile ilgili bir açıklama yaptığında Disiplin Talimatı’nın 38. maddesinden sevk edilirken, söz konusu Galatasaray olunca 36. maddeden sevk oluyor. Sportmenliğe aykırı hareket olarak değerlendiriliyor” diye konuştu.

FENERBAHÇE ÖRNEĞİNİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un daha önce hakemle ilgili sözlerinden dolayı 38. maddeden PFDK’ya gönderildiğini, benzer bir durumun sarı-lacivertlilerin Genel Sekreteri Burak Kızılhan için de geçerli olduğuna vurgu yapan sarı-kırmızılı idareci şöyle devam etti: “Koç ve Kızılhan için ceza tayinine yer olmadığına karar verilmişti. Galatasaray ise Lale Orta hakkında bir soru sorduğunda 36. maddeden sevk ediliyor. Icardi konusunda da benzer bir durum var. Sportmenliğe aykırı bir durum yok” dedi.

"SİNDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Can Natan, “Keyfi ve sistematik bir şekilde hareket ediliyor. Galatasaray, kasıtlı ve sistematik olarak haksızlıklar karşısında sindirilmeye çalışılıyor” yorumunda bulundu.

Can Natan'ın söz ettiği maddeler şunlar;

MADDE 36: SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

Futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası, yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 50 bin liradan 260 bin liraya kadar para cezası, teknik direktörlere (görevlilere), 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilir. Ancak Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde sadece para cezasına hükmedebilir. İhlal, TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması ve fiili müdahale içermesi halinde, futbolculara 3 ila 6 müsabakadan men cezası, kulüp yöneticilerine 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası, teknik adamlara ise 3 ila 6 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verilir.

MADDE 38: HAKEM VE DİĞER MÜSABAKA GÖREVLİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla hakemlerin ve diğer müsabaka görevlilerinin tarafsızlığını şüpheye düşürecek şekilde açıklamalarda bulunan, eleştiri sınırlarını aşan, tehditkar, aşağılayıcı, saldırgan, ayrımcılık veya kötü söz içeren ifadelerde bulunan kişilere, Süper Lig için 200 bin lira verilir. Bu ihlal kulüp internet sitesi ya da televizyonu veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilirse kulübe 200 bin, açıklamanın altında imza yoksa ya da yönetim kurulu deniyorsa, ayrıca başkana 200 bin lira ceza verilir.