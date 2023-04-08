beIN Sports'ta Galatasaray istifası! Tugay Kerimoğlu ayrılırken gemileri yaktı

Son haftalarda MHK Başkanı ve aynı zamanda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Lale Orta ile Galatasaray arasındaki gerginlikte yeni bir gelişme yaşandı.

Yayıncı kuruluşta sunucu Murat Caner'in istifasının ardından bu kez taşları yerinden oynatacak bir istifa daha geldi.

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu'nun yorumculuk yaptığı beIN Sports'tan ayrıldı.

ADALETSİZLİĞE DAYANAMADI

Spor Gecesi isimli YouTube programında Kerimoğlu'nun ayrılığı hakkında konuşan Haluk Yürekli, "Tugay Kerimoğlu beIN’deki adaletsizliğe dayanamadı ve istifa etti.

Tugay Kerimoğlu, "Burada adaletsiz bir ortam var. Adaletsizliği konuşmak istediğimde 'Futbol konuşalım' deniyor. Benim dışımda herkes futbolun dışına çıkıyor. Burada Galatasaray'ın hakları gasp ediliyor" ifadelerini kullanarak istifa etti.

ART ARDA İSTİFALAR

Sporundibi.com internet sitesinde yer alan haberde yayıncı kuruluşta yaşanan yaprak dökümüne dikkat çekildi. Sitede yapılan haberde şu ifadeler kullanıldı: Hatırlanacağı üzere MHK Başkanı Lale Orta’nın Galatasaray-Kasımpaşa maçından sonra yayıncı kuruluş yetkililerine müdahale ettiği ortaya çıkmıştı. Spor kamuoyunu derinden sarsan bu olayın ardından MHK Başkanı Lale Orta canlı yayına çıkarak açıklamalarda bulundu. Bein Sports’taki Trio programına gönderdiği görüntülerin kamuoyunda yanlış anlaşıldığını ifade eden Lale Orta, ‘’Galatasaray’ın itiraz ettiği pozisyonun farklı bir açısını paylaşmak istedim. Şeffaflık gereğince bunu yaptım’’ ifadelerini kullandı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek tarafından MHK Başkanı Lale Orta’nın açıklamalarının ikna edici olmadığı ve istifa etmesi gerektiği talep edildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Lale Orta’nın görevden alınmayacağını açıkladı. Lale Orta’nın yayıncı kuruluşa baskı yaptığının ortaya çıkması sonucu istifa eden tek kişi Murat Caner oldu.