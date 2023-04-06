Lale Orta'ya kadınlığı üzerinden ahlaksız tezahürat. Küfürleri duyunca sinirden ağladı

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak kupaya veda ederken karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam ve ekibinin kritik kararları sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray cephesinden maç sonrası sert açıklamalar gelirken Sarı - Kırmızılı tribünlerin Lale Orta'ya ahlaksız tezahüratta bulunduğu ortaya çıktı.

Galatasaray tribünlerinden MHK Başkanı Lale Orta’ya uzun bir süre “Fener’in köpeği o****u Lale.” diye tezahüratta bulunduğu görüntülere yansıdı.

Lale Orta’nın kendisine edilen küfürleri gördükten sonra sinirden ağladığı iddia ediliyor.

LALE ORTA İÇİN 'SEVİNDİM' DEMİŞTİ

Başakşehir maçı sonrası, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta’nın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

Bu açıklamalara sevindik. Çünkü merak ediyorduk. Bunlar bizim gözümüzde yüzde 100 kırmızı kartımız vardı. Net bir şekilde herkesin gördüğü şey. Bunlarla ilgili merakımız giderildi. Yapılan kararların yanlış olduğu, doğrusunun kırmızı kart olduğu, iki takımın da 10 kişi kalması gerektiğini açıkladı. Buna da sevindim. Geçen maçtan sonra bununla ilgili bir çağrı yapmıştım, merak ediyoruz diye. Bu yüzden PFDK’ya sevk edildim.

"PFDK'DA YARGILANACAĞIM"

Ne hakaret ne başka bir şey var. Sadece merakımı bildirdim. Lale Orta da benim de ismimi vererek, cevap verdi. Onun yanında PFDK’da yargılanacağım. Çok fazla da bu konularda konuşmak istemiyorum. İnşallah bundan sonraki haftalarda yapılmaz. Her takım için aynı şeyi dileyeceğim. Aslında çok basit şeyler. Telefondan seyretsen pozisyonun ne olup, olmadığını görüyoruz. Bu kadar görüntü varken hataların yapılması herkesi üzüyor. Direkt kötü niyet aramıyoruz. Bununla ilgili açıklamalar yapıldı. Artık çok da kolay, önünüzde 8-10 kameranın görüntüsü var.