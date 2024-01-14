Arda Güler kulübeden izledi. Vinicius Junior şov yaptı, Real Madrid Barça'ya fark atıp şampiyon oldu

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Arda Güler kulübeden izledi. Vinicius Junior şov yaptı, Real Madrid Barça'ya fark atıp şampiyon oldu
Real Madrid ve Barcelona, Arabistan'da Süper Kupa maçında karşılaştı.

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona mücadele etti.

Arabistan'da Al Awal Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan Real Madrid, kupayı müzesine götürdü.

Real Madrid'e kupayı getiren golleri 7', 10' ve 39'da (penaltı) Vinicius Junior, 64. dakikada ise Rodrygo attı.

Barça'nın tek golü ise 33. dakikada Lewandowski'den geldi.

Ayrıca Barcelona'da Araujo, 71. dakikada kırmızı kart gördü.

ARDA GÜLER FORMA GİYMEDİ
Milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmada forma giyemedi.

Böylece Real Madrid, şampiyon oldu.

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