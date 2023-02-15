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Angel Di Maria'nın Galatasaray kararı belli oldu

Galatasaray'ın talip olduğu Arjantinli yıldız Angel Di Maria'nın teklife verdiği cevap ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 22:00
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Galatasaray'a Angel Di Maria'dan cevap geldi

Angel Di Maria'nın Galatasaray kararı belli oldu
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Galatasaray'ın Juventus'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'ya transfer teklifinde bulunduğu bildirilmişti.

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un bu transfer için görüşmelerde bulunduğu ifade edilmişti.

Fotomaç'taki habere göre; Timur'un büyük uğraş verdiği transfer temasları olumsuz sonuçlandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Arjantinli yıldızın Juventus'ta kalmak istediği belirtildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Di Maria'nın Juventus'la yeni kontrat için görüşeceği bildirildi.

Yıldız oyuncu bu sezon Juventus'ta 18 maçta forma giyerken, 3 gol atıp 6 asist yaptı.

Di Maria, Arjantin Milli Takımı'nda da 129 maçta 28 gol attı.

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