Süper Lige verilen arada Galatasaray'ı bekleyen tehlike ortaya çıktı

Galatasaray normal şartlarda Süper Lig'deki son maçını Hatayspor'la, Fenerbahçe ise Gaziantep FK ile yapacaktı fakat iki takım ligden çekildi.

İki büyük takım bu nedenle son maçını 37. haftada Nef Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

Galatasaray, Süper Lig'in tekrar oynanmaya başlayacağı ilk haftada maça çıkmayacak.

13 Şubat'ta Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Cim bom, yaşanan deprem ve rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle bu maçı oynamadan 3 puanı hanesine yazdıracak. Sarı-Kırmızılılar en iyi ihtimalle ilk resmî maçına Mart ayının ikinci haftasında Kasımpaşa karşısında çıkacak ve 1 ayı aşkın bir sürenin ardından sahada olacak. Sarı-Kırmızılıların 1 Mart'ta oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçının da takvimi netlik kazanmadı. Ancak Türkiye A Milli Futbol Takımı 25 ve 28 Mart'ta EURO 2026 elemelerinde maçlar oynayacak ve Galatasaray fazla maç yapamadan milli araya gidilecek.

PANDEMİ ARASI GALATASARAY'A YARAMAMIŞTI

Takvim'in haberine göre Süper Lig'de üst üste 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maç kazanarak toplam 15 maçlık galibiyet serisiyle rüzgarı arkasına alan Galatasaray'da taraftarlar takımın ritmini kaybetmesinden korkuyor. Sarı-Kırmızılılar, 2019-2020 sezonunda 8 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra koronavirüs salgını Türkiye'de görülmüş, 2-2 biten Sivasspor maçı sonrası oynanan Beşiktaş derbisinde tribünlere taraftarlar alınmamıştı. Galatasaray takımı o maçla başlayarak ritmini kaybetmiş ve ligde üst üste 8 maçından galibiyet çıkaramayarak şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmıştı.

Süper Lig'de son maçların Haziran ayına sarkabilme ihtimali, taraftarları ürküten bir başka mesele... Çünkü Sarı-Kırmızılı takımda tam 8 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2023'te sona eriyor. Bu isimler arasında takımın süper yıldızları da bulunuyor. Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin kontratı 31 Mayıs'ta bitiyor ve Arjantinli futbolcu kulübünün talep etmesi halinde Fransa'ya geri dönmek zorunda kalabilir.