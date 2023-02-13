Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle bitecek. Fikstür ve puan durumu değişti

10 ilimizde ağır yıkımlara sebebiyet veren deprem faciasının ardından TFF liglerle ilgili alınan kararları açıkladı.
Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine kalan haftalarda 3'er puan verilmesi kararı sonrası gözler fikstüre çevrildi.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu derbi ile kapatacak. Galatasaray'ın Süper Lig'deki son maçı Hatayspor'a, Fenerbahçe'nin son maçı ise Gaziantep FK'ya karşıydı.
Hatayspor ile Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından ezeli rakipler, ligin son maçında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
İŞTE 3 PUAN ALINACAK MAÇLAR
Galatasaray
Gaziantep FK - Galatasaray
Atakaş Hatayspor - Galatasaray
Fenerbahçe
Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Beşiktaş
Beşiktaş - Gaziantep FK
Beşiktaş - Atakaş Hatayspor
Trabzonspor
Gaziantep FK - Trabzonspor
İŞTE YENİ PUAN DURUMU
1 Galatasaray +36 60
2 Fenerbahce +34 51
3 Başakşehir +17 46
4 Beşiktaş +21 45
5 Adana Demirspor +24 44
6 Trabzonspor +8 41
7 Kayserispor +10 38
8 Konyaspor +8 33
9 Karagümrük +9 32
10 Alanyaspor -2 31
11 Antalyaspor -5 27
12 Sivasspor -2 27
13 Giresunspor -12 27
14 Istanbulspor -16 27
15 Ankaragücü -6 25
16 Kasımpaşa -11 25
17 Ümraniyespor -8 20