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Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle bitecek. Fikstür ve puan durumu değişti

Depremin vurduğu Gaziantepspor ve Hatayspor'un ligden çekilmesinin ardından Süper Lig'de fikstür de değişti. Galatasaray son hafta Hatay'la, Fenerbahçe ise Gaziantep ile oynayacakken Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe derbisi ile bitecek.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 23:07
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Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle ligin son maçı

Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle bitecek. Fikstür ve puan durumu değişti
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10 ilimizde ağır yıkımlara sebebiyet veren deprem faciasının ardından TFF liglerle ilgili alınan kararları açıkladı.
Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine kalan haftalarda 3'er puan verilmesi kararı sonrası gözler fikstüre çevrildi.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu derbi ile kapatacak. Galatasaray'ın Süper Lig'deki son maçı Hatayspor'a, Fenerbahçe'nin son maçı ise Gaziantep FK'ya karşıydı.
Hatayspor ile Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından ezeli rakipler, ligin son maçında Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İŞTE 3 PUAN ALINACAK MAÇLAR

Galatasaray

Gaziantep FK - Galatasaray
Atakaş Hatayspor - Galatasaray

Fenerbahçe

Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe
Fenerbahçe - Gaziantep FK

Beşiktaş

Beşiktaş - Gaziantep FK
Beşiktaş - Atakaş Hatayspor

Trabzonspor

Gaziantep FK - Trabzonspor
 

İŞTE YENİ PUAN DURUMU
1 Galatasaray +36 60
2 Fenerbahce +34 51
3 Başakşehir +17 46
4 Beşiktaş +21 45
5 Adana Demirspor +24 44
6 Trabzonspor +8 41
7 Kayserispor +10 38
8 Konyaspor +8 33
9 Karagümrük +9 32
10 Alanyaspor -2 31
11 Antalyaspor -5 27
12 Sivasspor -2 27
13 Giresunspor -12 27
14 Istanbulspor -16 27
15 Ankaragücü -6 25
16 Kasımpaşa -11 25
17 Ümraniyespor -8 20

 

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