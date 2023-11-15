Galatasaray'da ayrılık çanları çalıyor. O isimle yollar ayrılacak

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin hemen ardında ikinci sırada olan Galatasaray'da devre arası yaprak dökümü yaşanması bekleniyor. Okan Buruk'un bu sezon takımda düşünmediği Danimarkalı stoper Victor Nellson için ayrılık çanları çalıyor.

KAYNAK: DHA
Galatasaray'da ayrılık çanları çalıyor. O isimle yollar ayrılacak

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Totthenam’dan 9.5 milyon Euro’ya takıma kattığı Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez’in iyi performans göstermesinin ardından yedeğe çekilen Danimarkalı stoper Victor Nelsson’un ocak ayında ayrılması ihtimaller arasında yer alıyor. 25 yaşındaki oyuncu, sezon başında İspanya La Liga ekibi Sevilla’dan teklif almış fakat yönetimin de baskısı ile gitmekten vazgeçmişti.

BU SEZON SÜRE ALAMIYOR
Galatasaray’ın ilk başta savunmada yer almasını planladığı Danimarkalı stoper, Sanchez’in takıma gelişi ile birlikte istikrarlı oyununun gerisinde kalıp Kaan Ayhan’ın ardından 3’üncü tercih olarak kullanıldı. Geçen sezon şampiyonluk yolunda savunmada Abdülkerim Bardakcı ile olan uyumuyla dikkat çeken Danimarkalı oyuncu, bu sezon istediği süreleri almakta da güçlük çekti. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7’si Süper Lig, 5’i Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve 3’ü Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere toplamda 15 maça çıkan Nelsson, bu karşılaşmalarda 11 kez ilk 11’de yer aldı.

SANCHEZ'İN GELİŞİYLE KULÜBEYE ÇEKİLDİ
6 karşılaşmada ise Okan Buruk’un tercihi olmayan stoper, bu sezon toplamda 1015 dk süre aldı. Şampiyonlar Ligi Elemeleri’nde çıktığı 6 karşılaşmanın 5’inde ilk 11 oynayan oyuncu, takım savunmasında grup aşamalarına kadar iyi performans sergilemiş fakat Kolombiyalı stoperin gelişiyle birlikte Şampiyonlar Ligi Grupları’nda 4 maçın 3’ünde sonradan oyuna dahil oldu ve 1 maçta da yedek soyundu.

BURUK'UN İLK TERCİHİ KOLOMBİYALI
Öte yandan Davinson Sanchez ise Galatasaray’a geldiği günden bu yana maç kaçırmadı. 27 yaşındaki oyuncu, 7’si Süper Lig ve 3’ü Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere toplamda 10 maçın 10’unda da 11’de oynadı ve toplamda 900 dakika süre aldı. Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Kopenhag maçında kadroda olan ama süre almayan oyuncu, Süper Lig’de de Samsunspor maçında oynamamış, ertelenen İstanbulspor maçında ise oynama izninin olmadığı sebebiyle sahada yer almamıştı. Teknik direktör Okan Buruk’un ilk tercihini Kolombiyalı’dan kullanmasından kaynaklı Nelsson’un da ara transferde gelen teklifleri değerlendireceği düşünülüyor.

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