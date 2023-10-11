Galatasaray'da Nelsson krizi: Şok oldum öfkelendim ve içim yandı

Danimarka Milli Takımı'nın kampında ülke basınına konuşan Victor Nelsson, Galatasaray'daki mevcut durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Manchester United maçında yedek kalmasının hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Nelsson, "Özellikle o maça yedek başlamak beni hem sinirlendirdi ve hayal kırıklığına uğrattı. 3 maçta yedek kulübesinde oturdum. Bu benim için sürpriz oldu. Şok oldum, öfkelendim ve içim yandı. Manchester United maçına ilk 11'de başlamak isterdim ama olmadı." diye konuştu.

Takımdaki geleceği hakkında konuşan Nelsson "Hemen yeni bir takım bulup 'Sizin için oynayabilir miyim?' diyemiyorsunuz. Transfer süreç gerektirir fakat Okan Buruk ve Erden Timur ile konuşacağım. Net olan bir şey var; 'Eğer oynamayacaksam burada ne işim var?' diyeceğim. Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Eğer burada oynayamazsam başka bir yer bulurum. Bu açık. Kulübede oturmayı sevmiyorum" yanıtını verdi.

Galatasaray ile sözleşmesini yenilemekten vazgeçtiğini de itiraf eden Nelsson, "Son milli takım kampından sonra sözleşmemi uzatmayacağımı kendilerine iletmiştim. Aslında bazı görüşmeler yapmıştık ve belli bir noktaya gelmiştik fakat daha sonra düşündüm ve imza atmamaya karar verdim. 3 yıllık sözleşmem var. 1 yıl daha uzatmayı mantıklı bulmadım." dedi.

Danimarkalı oyuncu, 'Sözleşmeni uzatmadığın için yedek kalmış olabilir misin?' sorusunu ise "Bunu bilmiyorum. Bu, teknik direktöre veya yöneticilere sorulması gereken bir soru. Takımdan sorumlu olan teknik direktördür. En iyi olduğunu düşündüğü oyuncularını oynatır. Ancak milli takıma kızgın ve üzgün olarak geldiğimi söyleyebilirim. Umarım burada biraz süre alabilirim." şeklinde yanıtladı