Galatasaray'da ayrılık kapıya dayandı! Yıldız oyuncu Serie A ekibi ile anlaştı

Kadro planlamasına hız veren Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanması an meselesi. Sarı-kırmızılıların İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, ülkesinin köklü ekibi ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo için beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Cimbom'un kanat oyuncusu ülkesine dönmek için geri sayıma geçti.

NICOLO ZANIOLO İÇİN UDINESE'DEN GALATASARAY'A TEKLİF

Nicolo Schira'nın haberine göre; Serie A ekiplerinden Udinese, İtalyan futbolcu için sarı-kırmızılı takıma satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu aktarıldı. Haberde, Çizme ekibinin 10 milyon euro satın alma opsiyonu olacağı ve bir sonraki satıştan yüzde 10 payın sözleşmeye ekleneceği belirtildi.

OYUNCU İLE ANLAŞMAYA VARDILAR

Öte yanan Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncuyu için en az 12 milyon euro istediği vurgulandı. Ayrıca Udinese'nin Zaniolo ile 2029'a kadar sürecek bir prensip anlaşmasına vardığı duyuruldu.

