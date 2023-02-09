Yardımlar sürüyor. Galatasaray'da hedef 45 tır

Galatasaray'ın yardım toplama üssü olan Nef Stadı'ndan 32. tır afetzedelere ulaşmak için yola çıktı. Sarı kırmızılı camia, toplamda 45 tıra ulaşmayı hedefliyor.



Sarı-kırmızılı futbolcu Mertens ve eşi, sabahın ilk saatlerinde stattaydı. Gün boyu Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan (Pendik'te kiralık) yardıma koştu. Teknik direktör Okan Buruk da hem çalışanlara moral vermek hem de koli taşımak için olay yerindeydi.

İLGİLİ HABERLER