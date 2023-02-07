Deprem bölgesine gidiyor. Galatasaray'ın yardım tırları yola çıktı

Galatasaray Kulübünün, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyası için 5. tırı yola çıktı.

Kulübün sosyal medyada yaptığı son açıklamada "Yardım malzemelerinin yüklü olduğu bir yardım tırı daha Nef Stadyumu'ndan afet bölgesine doğru yola çıktı!" ifadeleri kullanıldı.