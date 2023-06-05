Galatasaray'da gelenek bozulmadı. Dursun Özbek şampiyonluk kupasını Cemiyet'e getirdi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, dün oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası şampiyonluk kupasını aldı.
Derbi sonrası büyük bir kutlama yaşandı.
Bu kutlamalar, Galatasaray Cemiyeti'nde de devam etti.
Kupayı Levent'te bulunan Galatasaray Derneği'ne götüren Başkan Dursun Özbek, büyük bir coşkuyla karşılandı.
Özbek kupayı gezdirirken Galatasaray marşları söylendi.
Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, taraftarlarla birlikte 23. Süper Lig şampiyonluğunun sevincini doyasıya yaşadı.