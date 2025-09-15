Galatasaray'da Mario Lemina geri dönüyor!

Galatasaray'da Mario Lemina, ilk 11'e geri dönüyor. Eyüpspor karşısında dinlendirilen Mario Lemina, Eintracht Frankfurt maçıyla birlikte formasına kavuşacak.



Gabonlu futbolcunun fizik gücünden yararlanmak isteyen teknik direktör Okan Buruk'un Lemina'nın yanında Torreira'ya şans vermesi bekleniyor.

SEZON RAKAMLARI

Mario Lemina, bu sezon Galatasaray formasıyla tamamı Süper Lig'de olmak üzere 3 resmi maça çıktı. Toplamda 193 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, bu sürelerde skora etki edemedi.

