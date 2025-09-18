Galatasaray'da Mauro Icardi'nin Eintracht Frankfurt maçı öncesi sözleri olay oldu!

Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'da kaptan Mauro Icardi, takım arkadaşları ile küçük bir toplantı yaptı. Arjantinli yıldızın bu toplantıda sarf ettiği sözler de ortaya çıktı.

Galatasaray'da yıldız golcü ve takım kaptanı Mauro Icardi, Eintracht Frankfurt maçı öncesinde takım arkadaşlarını etrafına toplayarak kritik bir motivasyon toplantısı gerçekleştirdi. Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle ön plana çıkan Arjantinli futbolcu, Devler Ligi atmosferinin önemine dikkat çekerek oyuncu grubuna önemli mesajlar verdi.

MAURO ICARDI'DEN ARKADAŞLARINA MOTİVASYON

Icardi'nin yaptığı konuşmada, Galatasaray'ın büyüklüğünü Avrupa arenasında kanıtlamaları gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

o-001.jpeg

Golcü oyuncunun şu ifadeleri kullandığı aktarıldı;

"Galatasaray'ın çok büyük bir marka olduğunu bu arenada göstermeliyiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan keyif almalı ve güzel sonuçlarla kalitemizi ortaya koymalıyız. Son düdüğe kadar kazanma arzusuyla mücadele etmeliyiz. Galatasaray taraftarı bizlere çok inanıyor ve destek oluyor. Frankfurt maçını kazanarak onları mutlu etmeliyiz."

