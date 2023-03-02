G.Saray'da flaş gelişme. Mertens'in durumu belli oldu

Bu haftayı maç yapmadan geçirecek olan Galatasaray, ligin 25. haftasında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla sürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas oyununun ardından savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Bir süredir sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan Dries Mertens ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Mertens'in durumunun iyiye gittiği, Kasımpaşa maçına kadar tamamen düzeleceği belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.