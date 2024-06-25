Galatasaray'da müjde. Dursun Özbek yapılacak transferleri açıkladı

Kuşadası’na gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, yerel yöneticiler ve Galatasaray taraftarları ile bir araya gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün gelecek planları hakkında önemli bilgiler verdi.

Kaymakam İbrahim Keklik ve Belediye Başkanı Ömer Günel’in de hazır bulunduğu toplantıda, Galatasaraylılar Derneği üyeleriyle bir araya gelen Özbek, taraftarların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı.

Forma imzalama etkinliğinde minik taraftarların büyük heyecanı gözlerden kaçmazken, Başkan Özbek, dernek üyelerinin ve taraftarların sorularını içtenlikle yanıtladı.

Süper Lig’de üst üste iki şampiyonluk yaşayan Galatasaray’ın transfer politikalarına da değinen Özbek, "Konuyla ilgili perşembe günü bir toplantı yapacağız. Bazı eksiklerimiz var. Özellikle 2, 8 ve 10 numarada transfer yapmayı düşünüyoruz. Kanat transferleri için yine yerli oyuncularla görüşüyoruz. Yabancı transferinde sınırlamalar geldiği için elimizde satmamız gereken oyuncular da var. Transfer açısından zor bir sene olacak. Avrupa Kupası'nın devam ediyor olması da transferi yavaşlattı. Takımın omurgasını koruyup, nokta transferler yapacağız. Önümüzdeki sene yine şampiyon olacağız" dedi.

Ayrıca, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Takım’ın Çekya ile oynayacağı kritik maç öncesinde, milli takım oyuncularına destek mesajı gönderen Özbek, eleştirilere karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Başarılar dileyerek, takımın moralinin yüksek olması gerektiğinin altını çizdi ve Çekya maçından umutlu bir sonuç beklediğini dile getirdi.