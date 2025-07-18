Galatasaray'da o ismin bileti kesildi! Menajeri İstanbul'a geldi

Süper Lig devi Galatasaray’da transfer edilecek oyuncular gündemi sıcak tutarken, takımdan ayrılacak oyuncular için de hareketlilik başladı. Sağ bek bölgesinde Jelert, Frankowski, yeri geldiğinde Sallai ve rotasyon sürecinde Kaan Ayhan’ı kullanan teknik direktör Okan Buruk, bu pozisyondaki kalabalıklığı azaltmak istiyor. Bu isimlerden gözden düşen ilk isim ise Frankowski oldu.

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GALATASARAY FRANKOWSKI'NİN BİLETİNİ KESTİ!

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Frankowski'nin menajeri İstanbul'a geldi. Polonyalı sağ bekin menajerinin Galatasaray yöneticileri ile ayrılığa dair görüşme yapacağı ifade edildi.

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ESKİ KULÜBÜ DE İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla başarılı performans gösteremeyen Polonyalı oyuncuya Fransa'dan 2 takımın zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Galatasaray yöneticilerinin kiralamayı zorunlu satın alma ile birlikte gerçekleştirmek istediği gelen bilgiler arasında. Fransız ekibi Lens’in de ilgilendiği yıldız oyuncu için diğer takımın Marsilya olduğu iddia edildi. Lens'in eski oyuncusu Frankowski için 1-2 gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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