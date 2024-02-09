Son dakika... Dünya'ya inen Türk astronot kapsülden böyle çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Dünya'ya inen Türk astronot kapsülden böyle çıktı
Uzaya giden Türk astronot Alper Gezeravcı Dünyaya indi. Gezeravcı kapsülden işte böyle çıktı.

Astronot Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, Florida açıklarında dünyaya iniş yaptı.

GEZERAVCI KAPSÜLDEN BÖYLE ÇIKTI:

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Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı.

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Ax-3 mürettebatı, ISS'den 7 Şubat'ta TSİ 17.20'de ayrılmıştı.

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.

KARANTİNADA KALACAKLAR

Uçaktaki doktorlar da uçuş sırasında astronotların genel kontrollerini gerçekleştirecek.

Astronotlar Houston'da kapsamlı sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.

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